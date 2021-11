Gal·la y Rosario y Darío y Nico coinciden en sus solteros favoritos

Por fin ha arrancado la nueva edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ y con ella vuelven las tensiones, las citas y sobre todo la temida luz de la tentación. Esta nueva temporada nos trae grandes novedades, sin embargo, la esencia sigue intacta. Si primero vimos los primeros roces entre parejas y solteros en la presentación de estos, la elección de citas no ha quedado exenta de lío .

Y el afortunado era Alberto , quien acudía a por el collar muy contento ante la atónita mirada de Nico, el novio de Gal·la, quien afirmaba no entender la elección de su chica. Rosario, por otro lado, aseguraba que ya había avisado a sus compañeras de que el que más le gustaba era él.

Sandra Barneda le pedía después a la joven ponerse enfrente del soltero y era él el que tenía que elegir a una de las dos. “Quiero tener la cita con Gal·la para concoerla un poco mejor”, reconocía. El novio de Gal·la se quedaba atónito de su elección y no le sentaba nada bien: “Has dicho que era el que más te atraía físicamente, luego lo digo yo y me dices…”, le reprochaba.