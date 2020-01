Gonzalo estalla contra Fani, Andrea y Fiama por sus críticas: "Que te vayas a la playa"

"No iba a entrar pero... se va a liar, me da igual, voy a entrar". Con estas palabras iniciaba Gonzalo Montoya uno de los stories que le ha dedicado a Fani y Andrea , las compañeras de Susana en 'La isla de las tentaciones' . Todo comienza cuando las chicas reaccionan a las imágenes que Susana ve de Gonzalo en 'La hoguera'. Las críticas que Fani y Andrea hicieron sobre el sevillano, le han hecho estallar en redes.

Cogió su teléfono y mientras veía el programa decidió grabarse: "Andrea y Fani diciéndome que soy un guarro... ¡Que te vayas a la playa, que te vayas a la playa! Lo digo yo y me tengo que ir del país", es la respuesta del participante del reality.

Pero hay más. Gonzalo no está dispuesto a pasar por alto esos comentarios y continúa hablando a cámara: "Me da ansiedad, en serio. Yo tengo muchas taras, lo reconozco. Pero... ¿a Camarón le vas a vender tú que Camela es flamenco? Venga ya, hombre. Y ahora Fiama con el otro en la cama acostao y diciéndole cosas a la otra. Venga ya, tío. No puedo ver esto".