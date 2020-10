Gonzalo Montoya estalla contra Marta en la hoguera final: "Eres más falsa que un billete de tres euros"

Su guerra con Cristian del Valle

Cristian no tardó en responder: “Bueno chicos, quiero hacer este vídeo porque sé que Gonzalo se está aburriendo bastante, me está criticando en su cuenta de Instagram, no se asunto de que cuando ni me conoce. Vaya vida más triste y aburrida de criticar a otra persona que no conoces de nada. Deberías mirar por tu parte porque en la isla quedaste como un verdadero cerdo hablando mal, por eso te dejó Susana porque realmente personalidad no tienes ninguna, eres totalmente un friki pero vamos que yo te lo digo a la cara y te voy a etiquetar para que lo veas vale, no como tú, que me tiene que mandar la gente tus historias. Vaya pena das hermano así que nada cuídate mucho y a ver si tenemos suerte y nos vemos algún día en persona vale, venga campeón”, contestó.