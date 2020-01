Gonzalo Montoya explica por qué se río de Christofer en la hoguera: "Si nunca os ha pasado sois unos falsos"

Durante la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones' los chicos pudieron ver en una tablet las imágenes de lo que estaban haciendo sus parejas en la casa. Mientras Christofer era testigo del acercamiento entre su novia Fani y Rubén, Gonzalo Montoya y Álex Bueno no podían parar de reírse. "Creo que no estáis teniendo muhco respeto a vuestro compañero", les reprendió Mónica Naranjo.

El sevillano ha querido explicarse y ha utilizado Instagram para contar a su seguidores el motivo de su ataque de risa. "Me reía de mi compañero como cuando el profesor le echa la bronca a tu mejor amigo en clase y al final te echa la bronca a ti. Como cunado tu abuela le mete una alpargatazo en la cabeza a tu hermano, te acabas riendo y te pega a ti también. No hay más allá, es una risa nerviosa. Si nunca os ha pasado me estáis mintiendo, sois unos falsos".