Gonzalo y Susana se reencuentran por primera vez y ella cierra la puerta a la reconciliación: "Estoy muy bien"

"Necesito dar un abrazo a mi hermano", ha dicho el sevillano nada más entrar a plató

"No estaba enamorada, sentía rechazo", ha asegurado Susana

Gonzalo y Susana no habían vuelto a verse desde que finalizó 'La isla de las tentaciones'. Tras decirle al sevillano que quería marcharse sola del reality, recogió sus cosas de la casa que compartían e inició un nuevo camino por separado.

Antes de sentarse con la presentadora, Gonzalo reconocía no estar pasando por un buen momento. "Han sido unos meses muy duros, familiares, noches sin dormir... No sé si voy a poder hacer esto. De verdad que no puedo, te lo juro", le confesaba a Sandra Barneda

La situación no ha mejorado cuando el sevillano ha entrado a plató. "Saltándome todo tipo de protocolo tengo que darle un abrazo a mi hermano porque si no me voy a partir". ha dicho sin poder parar de llorar y buscando a su hermano gemelo en las gradas.

Sin poder detener el llanto, Gonzalo ha recibido a Susana en plató protagonizando un emotivo encuentro. "Te quiero mucho", le ha dicho a su ex novia. "No llores más", le ha pedido ella. La murciana ha explicado el por qué de su distanciamiento con su ex. "Lo conozco perfectamente. Sé que si estoy más de la cuenta o le muestro más cariño se va a agarrar a cualquier cosa positiva para pensar que tenía posibilidades".

Susana ha descartado que exista ninguna posibilidad de volver con Gonzalo y ha asegurado que no tiene ninguna duda. "Al verme sola me di cuenta de que realmente estábamos unidos porque él era muy dependiente, no por mí. Le echaba de menos pero para contarle cosas, como un amigo, no como una pareja. Verle tan tocado me duele mucho".

