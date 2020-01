Gonzalo muy tranquilo al descubrir que Lewis es el favorito de Susana: "El pobre es muy poco agraciado"

Gonzalo ha visto en la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones' las imágenes de susana y Lewis. "La veo reír y la veo disfrutar. Es una persona súper amable y es lo que me demostraba a mí diariamente. Es una persona poco sociable y muy selectiva con que ella ría y disfrute me siento tranquilo. Susana está enamorada de mí, no hay más. Cuando estoy al cien por cien de que mi pareja me ama no tengo dudas. El pobrecito la verdad no es muy agraciado, no hay más verlo a él y verme a mí", ha dejado claro.