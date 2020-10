Dos hogueras muy diferentes: de las dudas de Cristian sobre Melodie a la confianza ciega de Alessandro en Patry

Cristian y Alessandro han representado las caras de una moneda en sus hogueras. El primero en ver imágenes de su novia era Cristian, que vio más declaraciones de Melodie hablando sobre su relación. No es la primera vez que ha comentado que no cree en si tienen futuro. Algo que Cristian también está empezando a pensar.

"La he visto tensa e incómoda cuando la tocan. La veo que se está olvidando de mí, como que siente que está mejor sola. Es lo que está dando a entender. No entiendo que diga que fuera es estar siempre conmigo porque es eso lo que ella quiere. Siempre le he dicho que si no me quiere, me deje.