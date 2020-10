Lester carga contra Marta tras enterarse que ha tenido sexo con Dani: "Me gustaría que se hiciera más de respetar"

No obstante, al ver las imágenes del sexo de Marta y Dani, Lester no ocultó su decepción: "Marta me ha ayudado a llegar a ese punto. Me da igual que lo haga, si se quiere acostar con él, si le quiere tocar la trompeta... Pero como le tengo cariño me gustaría que se hiciera más de respetar . Que si le gusta alguien se acercara con cariño", decía.

Para Lester, su relación con Patricia no es equiparable a la de Marta con Dani. "Me hubiese dolido más una química más bonita porque yo creo que estoy en otro nivel: en el de sentir algo bonito por alguien ", le explicaba a Sandra Barneda.

Además, Lester anunciaba que a partir de ahora no lloraría más por su relación. "Debería estar mal porque la primera vez que vi imágenes de ella besándose me eché a llorar. Yo no he llorado ni por la muerte de un familiar. Y ella me ha hecho llorar mucho. Yo ya no lloro más por ella. Se acabó", sentenciaba.