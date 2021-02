Hugo se queda sin imágenes y Raúl se quiebra ante el tonteo de Claudia con Toni: "Si se enamora, no tengo nada que hacer"

"Quiero creerme que todo es positivo, que no está haciendo nada del otro mundo. Me encantaría que fuera así. Que fuera la Lara de siempre, la que yo conozco, la que me enamoró y la que no había otro más que yo", explicaba Hugo emocionándose. "Es duro porque me gustaría ver imágenes. Quiero creer y estoy convencido de que ella ni se lió ni se acostó con nadie. Confío en ella. Tiene unos valores y confío en que es así", añadía.