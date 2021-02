"He reaccionado de una manera que no me esperaba, me he quedado muerta, no he llorado (...) Me quemaban en las manos las cosas de él, me las he arrancado y las he tirado a la hoguera (...) Con Fiama se le va a caer la picha a trozos, qué fatiga (...) Ese va a llorar sangre, acuérdate lo que te digo".