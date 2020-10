La parte más amarga de la hoguera de Marta y Lester: "Estaba contigo a pesar de que no eras un pibón"

Marta Peñate y Lester sin duda protagonizaron una de las hogueras más tensas en la historia de 'La isla de las tentaciones'. La pareja rompió su relación de once años en una monumental bronca donde no solo se reprocharon lo vivido en el reality, sino también todos los problemas que tuvieron en su década de noviazgo.

En 'El debate de las tentaciones' hemos visto más imágenes donde la discusión fue a más. "Haber tenido los coj*** y haberme dejado. Si no me querías haberlo hecho en el pasado, no ahora. ¿Para que volviste hace un año y pico?", le recriminó Lester a Marta. Pero ella le recordó que también había sufrido por sus infidelidades: " ¡Yo tengo más cuernos que todo español! ".

En medio del conflicto, Sandra Barneda intervino para hacer una apreciación. "Estás diciendo toda la noche que te acostaste con Patri porque Marta se había acostado con Dani. ¿Cómo puedes explicarme que no sea una venganza?", se preguntaba la presentadora. En ese sentido, Lester reconoció que así había pasado pero insistió en que no se trataba de ninguna venganza: "Mi mayor venganza habría sido no hacer nada y dejarla de pone cuernos. Pero me gustó Patri".