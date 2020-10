El tonteo de Fani con Matías en el plató: "Tenía muchas ganas de conocerte"

"Tenía muchas ganas de conocerte" , reconocía después ella con una gran sonrisa. Carlos Sobera, además, le daba una información a Matías que podía ser de su interés: " Fani ahora mismo está soltera , ya te lo digo yo. No te pongas nervioso pero esta noche ten cuidado con cómo la miras etc", bromeaba el presentador.

Pero por debajo de esa conversación se colaban los micros de Suso y Fani. Él señalaba que ella sí se había puesto nerviosa y le preguntaba por si tendría una cita con él. "No, ahora mismo no", dijo Fani. "¿Y con Rubén?", se preguntó Suso. "Tampoco, ahora mismo no", volvía a decir Fani sin descartar totalmente esas opciones.