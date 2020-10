Inédito | Pablo arremete contra Mayka tras verla con Óscar en la hoguera: "Siento asco"

Pablo se refiere como nunca antes a Mayka: "Yo no soy todo lo que es ella"

Pablo lo pasó muy mal en su segunda hoguera. El participante de 'La isla de las tentaciones 2' se enteró que de Mayka está muy cerca de Óscar. Besos, abrazos, planes de futuro... Para Pablo, a Mayka "se le está yendo la cabeza".

“En la vida hubiera pensado verla agarrada así a un chico en la piscina, tan cerca, porque he visto tantas imágenes de ellos tan cerca… Son tantas cosas las que he visto que no la reconozco. Le gustará físicamente el chaval, pero le está diciendo cosas que a mí no me dice, y eso es lo que me duele", confesó a Sandra Barneda.

Inédito: la reacción de Pablo tras la hoguera

Ahora hemos visto más sobre cómo Pablo reaccionó a las imágenes. Después de la hoguera, arremetió como nunca antes contra su novia.

"Siento asco. Asco porque es una persona que me ha hecho tanto daño y que sigue haciéndolo y no le importa hacerlo. Me da asco y rechazo. Ella siempre se ha quejado de todo lo que está haciendo. Siempre ha dicho que es de chicas vulgares, de chicas que no se respetan el estar sentada delante de todo el mundo y soltar las cosas que suelta sin importarle nada", explicó.

A Pablo, además, le ha dolido que Mayka haga esto en un programa de televisión: "No sé está teniendo respeto a sí misma ni a mí. Creo que se va a arrepentir bastante cuando vea todo esto. Yo creo que ya que me está haciendo daño podría hacerlo en la intimidad y tener un poco de saber estar. Creo que se le está yendo la cabeza y se va a arrepentir mucho".