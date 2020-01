Inédito: Lo que no se vio de la pelea entre Fani y Andrea: "Siempre me contestas mal y paso de ti"

Fani quiso dar un consejo a Andrea que no fue bien recibido

Fani intentó aconsejar a Andrea sobre su acercamiento con Óscar. Sin embargo, la novia de Ismael no se tomó bien sus palabras. "Te vuelvo a pedir disculpas, si las quieres aceptar las aceptar pero en ningún momento te he puesto verde ni te he insultado", se disculpó Fani.

"Siempre me estás contestando mal y paso de ti. Eres tú la única que me ha dicho que lo estoy haciendo mal y sinceramente no me importa tu opinión. Estás como dándome a entender que Óscar está súper enamorado de mí y yo estoy jugando con él. Yo no le he prometido nada", dejó claro Andrea.

"No lo he dicho con ninguna maldad, no lo he hecho para molestarte", quiso explicarle la novia de Christofer.