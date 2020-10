Inma brota como nunca antes contra Ángel después de su ruptura definitiva: "Ya no voy a llorar por ti"

Inma contó que se habían peleado y que intentó contactar con Ángel para solucionarlo, pero que él ya no quería saber nada ni de ella ni de la relación. En su reencuentro le dijo que no podía perdonar "lo que había pasado" mientras ella rompía en llanto.

"Lleva dos meses y en el reencuentro diciendo que he hecho cosas fuertes cuando ha sido él quien las ha hecho, pero yo no lo saqué por no meterme con nadie. Todo lo que dijo se le vino abajo. Él se acostó con otra a los dos días de dejarlo y dijo en el reencuentro que no estaba conociendo a nadie cuando tenía un AVE para irse a las tres horas", contó Inma.