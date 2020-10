Mayka confiesa que se está viendo con Tony Spina, ex de Makoke y Oriana: "Hemos quedado alguna vez"

Al verse Sobera le preguntó a la murciana cuál era su sentimiento al volver a ver al soltero. "Nada, no siento nada", aseguró aunque muchos en el plató se reían sin creerla. Pero Óscar callaba al plató con un bombazo que sorprendió a todos: "Es normal que no sienta nada porque ella está con otro chico" , soltaba.

Pero después Pablo, el exnovio de Mayka, daba más detalles y señalaba que Mayka ya seguía en las redes sociales a Tony cuando ellos seguían siendo novios. "Yo lo conocía en un bolo y me dijo de pasar la noche juntos. Yo tenía pareja y por eso no le fui infiel . Estaba enamorada de Pablo en ese momento", contó Mayka.

Kiko Matamoros, a Mayka: "Creo que hacéis una buena pareja"

En el plató se encontraba Kiko Matamoros, ex de Makoke y quien ha tenido sus más y sus menos con Tony Spina. Con sorna, reaccionaba a la noticia: "Me parece que hace buena pareja. Que tenéis y os podéis entender muy bien. Muy del estilo los dos. Me parece que tienen personalidades que pueden llegar a relacionare bien. Tony es un chico básico y es un buen tío, creo que es un buen chaval. Es básico de que no es muy complicado. Y ella es buena chica"