Inma se derrumba con Sandra Barneda

Inma tenía miedo de que Ángel hubiera hecho algo o estuviera mal. Lo que esperaba era que se lo pasase bien. Confesaba también que se estaba arrepintiendo de haber ido a 'La isla de las tentaciones 2': "Esperaba separarme de Ángel y estar bien. Pero me he separado y me he roto. Lo estoy pasando mal. No me imaginaba que iba a a ser tan duro. No me lo esperaba así. Me creía que iba a poder pero no puedo", decía.