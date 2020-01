Tras su segunda hoguera, Ismael se mostró totalmente decepcionado. "Igual Andrea me está demostrando que no es la mujer de mi vida ni yo el hombre de la suya", dijo entre lágrimas. Ahora, el joven ha cambiado totalmente de actitud y está dispuesto a conocer chicas nuevas y a dejarse llevar. En el próximo programa podremos ver como Ismael y Andreina acercan posturas. ¡No te lo pierdas! El martes a las 22:40 en Cuatro.