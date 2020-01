Ismael le hace una cobra a Andreína: "Creo que es momento de conocer a otra persona"

Ismael tuvo mucho 'feeling' con Andreína los primeros días de convivencia en Villa Playa. Sin embargo, ahora él cree que no pueden llegar a nada más y empieza a sentirse agobiado por los intentos de conquista de ella.

"Creo que es el momento de conocer a otra persona. Con Andreína creo que lo único que hay es atracción y eso me hace sentir vacío", explicaba Ismael.

Por eso invitó a Andreína a su habitación, para poder explicárselo. "Te quería dar las gracias por el apoyo que me estás dando y quería hacerte ver cómo me siento. En alguna ocasión estoy distante. Hay veces que necesito mi espacio. Creo sinceramente que no sé si puedo llegarme a abrir al 100% a una chica de la Villa", le decía.