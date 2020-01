Ismael, decepcionado tras ver las imágenes de Andrea y Óscar: "Era celoso por algún motivo y aún no lo había visto"

Andrea y Óscar tuvieron una buena conexión desde el primer momento. Su novio Ismael ha visto en la primera hoguera del reality las imágenes del acercamiento entre los dos concursantes. "Veo que tienen complicidad y eso que es la primera cita. Creo que no me echa nada en falta y eso es lo que me preocupaba. Decepción es lo que siento. Creo que es bueno ver como se comporta tu pareja cuando no estas delante. A partir de ahora ni actitud va a cambiar bastante. Vine aquí con la intención de dejar mis celos y me doy cuenta de que era celoso por algún motivo y aún no lo había visto. A partir de ahora mi actitud va a cambiar", ha dejado claro.