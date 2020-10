Ismael estalla contra Tom: “Es un golfo y un sinvergüenza, no sé por qué está con Melyssa si no la quiere”

“Las formas no son las correctas pero entiendo que Melyssa es una persona así , es una persona que en caliente no mide sus palabras y tampoco sus actos porque si no, no se salta las normas del programa”, ha comenzado diciendo sobre la pelea entre los de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

“En mi caso lo que hago viendo que mi novio no merece la pena, que me falta el respeto, que es un golfo, que es un sin vergüenza, que no ha pensado en mí en ningún momento…Digo esta persona no merece la pena, no quiero que forme parte de mi vida, no me aporta nada. Bueno al contrario, me está abriendo los ojos y me está dando a entender que no quiere estar conmigo, no pierdo mi tiempo, me valoro, no iría jamás a la Villa donde está mi pareja, le haría entender que yo valgo mucho más que eso, aquí te quedas y hasta luego, al final el año pasado hice eso”, ha explicado.