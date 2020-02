Ismael revela que tuvo sexo con Andrea y se rompe la relación con Óscar al enterarse en el plató: "A mí no me contaste eso"

No obstante Andrea pensaba que ella no era la única que debía dar explicaciones. Decía haberse sentido muy molesta por el acercamiento de Ismael con tres solteras en 'La isla de las tentaciones'. Ante sus palabras, era la propia Sandra Barneda la que no comprendía su punto de vista. "¿A ti qué te importaba?", le preguntaba la presentadora en un 'zasca' que arrancaba el aplauso del público.