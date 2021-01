Jesús y Marina buscan encontrar la chispa que han perdido en sus cinco años de relación

Marina ha conocido a Isaac 'Lobo' en 'La isla de las tentaciones 3' y se siente atraída por él

Jesús, dolido con el acercamiento de su novia con el soltero: "Ha sido como un puñal"

Jesús se ha enfrentado a su primera hoguera de 'La isla de las tentaciones 3' y el resultado ha sido el peor escenario que imaginaba. Tras sonar 'La luz de la tentación' tres veces en Villa Playa, era de los chicos que más desconfiaban de lo que podía estar haciendo su novia en Villa Montaña. No se equivocó. Aunque Marina no le ha sido infiel, es innegable que tiene una fuerte atracción por Isaac 'Lobo'.

Las imágenes que Jesús ha visto de Marina le han dolido profundamente. Primero fue testigo del tonteo que se traen Marina e Isaac desde la primera noche. "Me da miedo porque no es plato de buen gusto ver que tu novia tiene feeling, pero también sé que es abierta. No me ha descuadrado mucho. Sé que tiene "algo", ella misma lo ha dicho. Quiero saber qué es ese algo porque si es algo que en mí no encuentra, ahí es cuando viene el problema", reflexionaba Jesús tras visionar el primer vídeo.

Después, una de las cosas que más le ha dolido a Jesús ver de Marina es cómo se ha sincerado con Isaac en Villa Montaña sobre su relación. La andaluza no se ha cortado a la hora de decir que le falta una "chispa" que no sabe si podrán recuperar.

"Con mi Jesús noto que le tengo que proteger. Yo nunca me he sentido protegida. Mi relación iba para abajo. También me gusta alguien que te de caña", le escuchó decir.

"Más que la he protegido yo... Ella ha sido la que la ha cagado entonces he tenido que ir a contracorriente. Me han dicho cosas de ella y, ¿a mí me va a decir que no la he protegido? Me molesta. ¿Ha venido a buscar la chispa con otro? La tiene que encontrar conmigo", reaccionaba Jesús ante las imágenes.

Jesús se indigna ante el tonteo de Marina con Isaac

"Hay más imágenes para ti", le anunciaba Sandra Barneda a Jesús. Él no podía creérselo. Pero menos se creería lo que iba a ver: Marina e Isaac más cerca que nunca en una de las fiestas nocturnas de Villa Montaña.

"Para mí esto es un antes y un después, literalmente. No voy a llorar porque ni se lo merece. Por dentro hay un puñal hundido pero no se lo merece. No se merece de mi nada. ¿Tú sabes lo que significa la palabra 'nada'? Si quiere que la busque en la Real Academia Española: nada. Es una falta de respeto para mí, para mi familia, su familia y para una cosa que ha construido cinco años y se ha esfumado en dos días", decía Jesús totalmente indignado.

Marina puede buscar 'nada' en la Real Academia Española