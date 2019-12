Adelina y su atracción por José: "Aunque estaba un poco 'chalado' accedí a tomar un café con él"

Jose y Adelina llevan seis meses juntos. Ella es una mujer fuerte, sin embargo él asegura que es todo lo contrario. "Me gusta ver las historias de amor con su príncipe y su princesa, si algo falla, cierro las puertas", confiesa. "Jose es un hombre de los que ya no se encuentran hoy en día, es sensible, cariñoso y se entrega al cien por cien".