Por su parte, Nico reconoce que no podría estar con alguien bisexual, algo que da pie a la confesión de Josué. Una vez hecha la pregunta, viene el por qué de haber sacado este tema: “Zoe es bisexual y esa era una de las razones que me echaban a mí para atrás” , reconoce.

Alejandro no cierra la puerta a que Tania sea bisexual y lo hace sacando a relucir un detalle del pasado de su chica: “Yo sé que una vez en el Erasmus, en un juego, se comió la boca con una chica o se dio un beso y me dijo que no le llegó a gustar. Si ha probado y no le gustó, no va a volver a probar”.