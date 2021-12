Josué sufre la primera consecuencia del asalto de Zoe: "Las normas están muy claras"

Lo que ha sucedido en las segundas hogueras de 'La isla de las tentaciones 4' nos han dejado sin respiración. Nunca antes un participante había asaltado una hoguera para hablar con su pareja. En este sentido, Zoe ha traspasado la principal norma del reality: no tener contacto con su novio, Josué .

Las normas de 'La isla de las tentaciones' son claras. Las cinco parejas convivirán por separado con solteras y solteros dispuestos a conquistarles. Mientras pasan las semanas, lo único que sabrán de sus parejas será a través de las imágenes que Sandra Barneda les enseñe , principalmente en las hogueras , y a modo de pista pueden saber si algún participante no ha respetado el límite impuesto por su pareja si suena 'La luz de la tentación' .

No es la primera vez que Zoe intentaba sortear al equipo del programa. Y finalmente no ha parado hasta que lo ha conseguido. Con un gran ataque de nervios, la participante asaltó la hoguera de los chicos ante un Josué que se quedó 'en shock' con lo que estaba viendo.

Por el momento, Josué ya ha sufrido la primera. Sandra Barneda tuvo que comunicarle algo al concursante que no le iba a gustar. No obstante, a él no se le ocurrió ni rechistar.