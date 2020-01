Katerina irrumpe como el primer problema para Gonzalo y Susana y Melani vuelve a la vida de Álex para disgusto de Fiama

Las parejas conocen a los solteros y solteras y surgen los primeros celos

Las cinco parejas han llegado a 'La isla de las tentaciones' dispuestos a poner a prueba su amor y superar con creces este arriesgado reto. Sin embargo, la tensión se ha mascado nada más encontrarse con los solteros y solteras.

Katerina hace tambalear la estabilidad de Susana y Gonzalo

Susana y Gonzalo buscan recuperar en la isla la chispa que se les ha perdido en estos seis años de relación. Pero en la isla se han encontrado con Katerina, una chica que en seguida ha gustado a Gonzalo y que se ha convertido en el primer reto a superar.

Tras separarse la primera noche de sus respectivas parejas y conocer mejor a los solteros, los concursantes de 'La isla de las tentaciones' volvieron a reunirse con Mónica Naranjo para elegir con quien querían tener su primera cita. Gonzalo escogió a Katerina y los celos no tardaron en aparecer. Pero también los de Gonzalo con la elección de Susana.

A la hora de despedirse, Gonzalo se venía abajo ante Susana. Katerina se acercaba a él y le agarraba del brazo. Él le pedía que no le tocase. Susana, ante las malas formas de Gonzalo, le pedía que intentase pasarlo bien en esta experiencia.

Álex y Fiama se encuentran con el pasado: Melani

Álex y Melani se conocieron cuando ella era tronista en 'Mujeres y Hombres'. Él le declaró su amor en numerosas ocasiones, pero ella decidió irse sola y romperle el corazón. Meses después, Álex reapareció en el programa como tronista y allí conoció a Fiama, con la que ahora está a punto de casarse.

Lo que no se esperaba Álex Bueno era reencontrarse con un 'fantasma' del pasado en 'La Isla de las Tentaciones' y tanto él como su actual pareja se han quedado de piedra al ver a Melani.

Poco después, las solteras tenían que poner un collar de flores a los chicos que más le gustaban. Melani le puso el collar a Álex: "Me parece de muy mala baba", le dijo él pensando que sus intenciones reales era fastidiar a Fiama.

Una vez llegaron a la Villa, Melani y Álex protagonizaron la primera discusión del grupo. Ella le acusaba a él de ser "un falso" porque en las discotecas, sin la presencia de Fiama, presuntamente sí le saludaría. "No le interesa hablar conmigo. No va a hablar conmigo porque está ella, pero suéltalo en una discoteca, si me ve en la barra viviendo una copa, que viene me saluda, me da una sonrisa y me pasa la mano por la cintura", explicaba.

Y aunque Álex no ha escogido a Melani para ser su primera cita, Fiama advirtió a Mimi para que se mantuviera alejada de su chico. "A mí lo que no me gustan son los zorreos, doy por hecho de que no vas de ese palo", le ha dejado claro Fiama a Mimi, la primera de su pareja. "Bueno, depende de él", ha respondido ella.

Mimi ha agarrado el brazo de Alex para marcharse de la Villa y Fiama lo ha apartado con desprecio: "¡No toques!", le ha advertido.

Andrea e Ismael, a punto de abandonar antes de comenzar la aventura

Para Andrea e Ismael lo más duro ha sido la despedida. Aunque en un primer momento Andrea parecía muy segura de su pareja, se ha venido abajo al decir adiós a Ismael. "¿Por qué has elegido a esa chica?", le ha preguntado. "Porque es la única con la que podía tener una conversación". Ismael se quedaba tan 'rallado' que le decía que era capaz de abandonar antes de empezar el reality.

Adelina no puede contener las lágrimas al separarse de Jose

Adelina confía plenamente en Jose, asegura que "no tiene nada que ver con el resto de hombres del mundo". Sin embargo cuando ha tenido que despedirse de su pareja, la concursante se ha convertido en un mar de lágrimas.

Fani, muy segura de su relación hasta el 'adiós' con Christofer

A pesar de que tanto Christofer como Fani han intentado ser positivos y pensar que todo saldrá bien, la concursante se ha quedado totalmente hundida al despedirse de su pareja. "Me he quedado fatal, me ha dado un pequeño ataque de ansiedad", ha confesado. "Creo que voy a disfrutar más de la experiencia que ella", ha reconocido él.

Villa Montaña y Villa Playa: así son las casas en las que las parejas convivirán con la tentación