El reencuentro entre Susana y Gonzalo, íntegro: "Te quiero mucho"

Susana y Gonzalo no se ven desde que finalizó 'La isla de las tentaciones' . La expareja se ha vuelto a ver las caras en 'El debate de las tentaciones' protagonizando un emotivo reencuentro. "Te quiero mucho", le ha confesado el sevillano a su ex novia. " No llores más" , le ha pedido ella.

Susana ha explicado que no ha querido ver a su expareja para no darle ilusiones. "Lo conozco perfectamente. Sé que si estoy más de la cuenta o le muestro más cariño se va a agarrar a cualquier cosa positiva para pensar que tenía posibilidades. Quería que entendiera que no tenía que luchar, que no me tenía que dar explicaciones y que era una cosa que estaba acabada. No hay un culpable. Ha pasado eso y ya está", se ha justificado.