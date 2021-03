Lara y Claudia, muy enfadadas tras la cuarta hoguera: "No he hecho absolutamente nada"

La cuarta hoguera hizo que Lara y Claudia estallasen contra sus novios . A la gallega le dolió volver a escuchar a Hugo que sería capaz de "coger las cosas e irse" si ella se extralimitaba con algún soltero. "¡Si soy 'María' Teresa de Calcuta en esta villa! Voy a seguir siendo como soy porque no estoy haciendo absolutamente nada . Me parece ridículo. Si quiere coger las cosas por esto, que coja y se vaya", reaccionaba enfadada

"Lo que me ha sentado mal de los vídeos de Hugo en la hoguera ha sido escucharle decir como que se queja de lo que yo estoy haciendo aquí cunado soy María Teresa de Calcuta, no he hecho nada malo. Si él dice que si hago algo va a coger las cosas o va a pedir una hoguera de confrontación, que coja las cosas porque yo no voy a entrar en polémica por algo o discutir porque no estoy haciendo absolutamente nada", se sinceró.