Lara, molesta por el acercamiento de Hugo y Mari: "No sabía ni que existía"

Lara pensaba que la favorita de Hugo era Susan

Hugo reconoce tener miedo a la hoguera final

Hugo ha dicho que tiene cosas en común con Mari

Lara ha alucinado al escuchar decir a Hugo que ella le fue infiel cuando "estaban separados". El exconcursante de 'Gran Hermano' se refería a la villa de las chicas como "un puterío" en el que "no había valores" y reconocía tener miedo de perder a su novia en la hoguera final.

"Estando con él nunca le he puesto los cuernos, pero es verdad que cuando estuvimos un tiempo separados conocí a un chico en Madrid. Antes de venir me dijo que le daba miedo por si le hacía un Susana y me daba cuenta de que no estaba con la persona que quería estar. Cuando dejas a alguien se supone que lo dejas para no volver, yo lo he intentado y él también, pero volvimos. Yo nunca le soy infiel a las parejas con las que estoy, para eso lo dejo", ha explicado la gallega.

Por si fuera poco, la participante ha visto como su novio se acercaba a Mari, una soltera de la que no había visto imágenes. "No lo entiendo porque aquí vino Susan, no sé quién es ella. No sabía que existía hasta el día de hoy. Que diga que tiene cosas en común con ella es hablar por hablar. Yo eso no lo he hecho, me ha molestado", ha dicho enfadada.