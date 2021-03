Lola se prepara para la hoguera final con Diego: "Quiero que me entienda al menos una mínima parte"

Lola descubre que ha sido vetada por los chicos en la última hoguera: no ve imágenes de Diego

La pareja se reencontrará en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones 3'

Lola tenía muchas ganas de vivir su última hoguera en compañía de las chicas en 'La isla de las tentaciones 3'. Sin embargo, no ha salido como ella esperaba.

"Yo aquí cada día es diferente para mí. Llega un momento en que quiero que pase todo, que no me afecte nada y hacer lo que me dé la gana. Si yo he hecho lo que he hecho es por algo, no por nada", explicaba Lola antes de disponerse a ver nuevas imágenes de Diego.

Pero Sandra Barneda le comunicaba que los chicos habían decidido vetarla para que no viese imágenes de Diego. El anuncio le pilló por sorpresa: "No sé por qué lo ha decidido así porque yo por mi parte no quería vetarle porque ya más qué podía ver. No sé por qué me ha vetado. Mientras sea por descarte... Igual le ha pasado igual que a nosotras cuando hemos decidido que fuera él", reflexionaba. Sus compañeras coincidían e que probablemente hubiera sido por este motivo.

Lola se está concienciando ya en que muy pronto verá de nuevo a Diego. La última vez que estuvieron cara a cara fue en la hoguera de confrontación, donde decidieron seguir viviendo la aventura con la intención de salir reforzados como pareja.

Pero parece que ha pasado mucho tiempo de aquello. La recaída en la tentación de Lola con Carlos hizo que Diego volviese a dejarse llevar con Carla. Los dos tendrán que responder por sus infidelidades.

"No sé si voy a tener el coraje de saber defenderme bien porque Diego tiene esa personalidad tan fuerte que a veces sí que me siento pequeña y no quiero. Quiero saber expresarme bien y que él me entienda una mínima parte", confesaba Lola ante el inminente encuentro.

Diego: "Es un combate que voy a ganar"

Por su parte, Diego también se quedó sin imágenes de Lola en su última hoguera por ser el vetado. Él también está pensando ya en cuando vuelva a ver a su todavía novia.