Lara estalla contra Susan: "Hugo ha vuelto conmigo después de probar a gente como tú"

Susan es la soltera favorita de Hugo

Solteros y solteras han aparecido por sorpresa en la hoguera

Susan le ha asegurado a Lara que Hugo "no está enamorado de ella"

La cara de Lara se ha convertido en un verdadero poema cuando ha visto a Susan cruzar el camino de las antorchas. "Estoy excelente gracias a que he podido compartir con Hugo todos estos días. Veo a Hugo un chico increíble, tiene unos sentimientos muy bonitos y compagina bastante conmigo", ha dicho nada más llegar a la hoguera.

"Sí, ya te veo yo en furgo a ti, toda la pinta. Pues disfruta amiga que te queda muy poco. No me gusta la actitud en la que viene. La tontería que acaba de decir no la entiendo", ha estallado la gallega.

Las participantes han tenido la oportunidad de hacer a las solteras favoritas de sus novios, tres preguntas que pudieran responderse con un sí o un no. "¿Has notado algún tonteo por parte de Hugo hacia ti?", ha querido saber Lara. "Sí, es una persona muy cariñosa", ha respondido la tentación.

"Puede decir que seas guapa, porque también me parecen guapos chicos de la villa, otra cosa es muy diferente que pienses que tiene conexión contigo. No puede ser su prototipo, para f**** puede ser, para otra cosa no", ha dejado muy claro la novia del exconcursante de 'Gran Hermano'. "¿Has hablado con Hugo de mí?", ha sido la segunda pregunta.

"Sí, me ha dicho muchas cosas de ti, que habéis roto muchas veces porque tú estabas muy encima de él", ha revelado Susan. "¿Y te ha dicho que luego ha vuelto a mí después de probar a gente como tú?", ha explotado ella. "Yo creo que tenemos mucha afinidad", ha asegurado la arquitecta. "¿Crees que Hugo está enamorado de mí?", ha preguntado Lara. "No", ha dicho muy segura la venezolana.

"Dale un besito a Hugo de mi parte. A quién le tengo que dar explicaciones es a él, no a ella. No me la creo, no me creo que no esté enamorado de mí. Si no lo estuviera el primer día se hubiera ido con otra chica, lo ha hecho estando fuera cuando lo hemos dejado. ¿No lo va a hacer estando en ‘La isla de las tentaciones’?", ha reflexionado más calmada la de Pontevedra.

Hugo VS Rubén

Hugo también se ha encontrado con Rubén en la hoguera. "Lara no es 100% feliz. Lo que me ha contado es que te preocupas más por la cabra que por ella", le ha reprochado el tentador.