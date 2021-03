"Tengo el corazón a mil. Estoy super contenta. No tengo ningún miedo. Yo creo que es mi hábitat, me encanta el mar. Creo que puedo superarme. Soy una persona fuerte así que estoy visualizando la meta ", decía Melyssa después de que Sandra Barneda anunciase que era ella la nueva concursante.

"Creo que puede ser positivo porque nos conocemos. Puede ser un apoyo y si no lo es pues al menos que no nos volamos locos el uno al otro", confesaba. Tom, por su parte, se mostraba muy contento porque sabía que "es su sueño" y no descartaba la alianza que le estaba proponiendo su ex.