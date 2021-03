Claudia tacha a Raúl de "hipócrita" y Lara cree que ella es "María' Teresa de Calcuta" en Villa Montaña

En el caso de Lara, se siente mucho más tranquila en su relación desde que llegó al paraíso. Confesó que 'La isla de las tentaciones' le ha hecho cambiar y no ser tan celosa. Por eso no piensa que Hugo pueda tener nada con ninguna soltera. "Yo creo que estamos enamorado el uno del otro, creo que no va a poner nada por delante y si lo hay, me da igual quien sea porque es lo que menos me importa", explicaba.