Lester, muy dolido con Marta por sus besos con Dani: "Eso sí es infidelidad y no lo que he hecho yo"

Lester se viene abajo viendo que Marta se ha dejado llevar con Dani

Lester comenzaba la hoguera sereno y tranquilo, aunque con muchas dudas sobre su relación con Marta. En Villa Montaña ha confesado en varias ocasiones que piensa que no se estaban haciendo felices. Una opinión que Marta también ha transmitido en Villa Playa.

"Me he dado cuenta de que no era feliz", ha escuchado Lester decir a su novia en sus primeras imágenes de la hoguera. De nuevo, el canario compartía su impresión: "Estamos muy conectados en ese sentido. Pienso igual que ella. No sé que va a ser de mí ni de ella. No la veo bien del todo, porque la conozco. Se está dando cuenta del tipo de relación que tenemos. Me siento mal. Aquí estamos viendo la realidad de nuestra relación. Ni yo la estaba haciendo feliz ni ella a mí".

Lester se derrumba al descubrir la relación de Marta y Dani

Pero lo que Lester no imaginaba ver era que la relación entre Marta y Dani había dado un paso más en forma de besos, caricias y mimos que llegaron a la cama.

"Parece que tiene más cojones que yo. Las cosas que he hecho yo las he hecho bajo juegos. Esta escena que acabo de ver es diferente. No me lo esperaba para nada. Me siento como una mierda. Estoy viendo a mi novia de once años besarse con otro chico. Estoy mal, me duele, la quiero. Me acaba de reventar", decía visiblemente afectado.

Lester no sabe muy bien qué hacer a partir de ahora. Por un lado cree que la relación se está marchitando, pero se sentía dolido de perder a su novia: "Me preocupa y me preocupa perderla. Todo este tiempo que llevamos juntos, me hace pensar que hemos perdido el tiempo. Y también mi tiempo porque el tiempo es oro", contaba.

Para él, además, lo que más le dolió fue que Marta también hubiera dormido con Dani. Él lo hizo primero con Patricia, pero decía haberse cohibido de hacer nada con ella "por respeto".