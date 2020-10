Marta, al ver las imágenes de Lester y Patricia en la hoguera: "Está calentorro, se le ve"

A Marta le ha parecido que su novio estaba “más suelto que gabete” al ver cómo pide besos y abrazos a algunas chicas. Un total de dos vídeos han mostrado como está siendo la relación de ¿amistad? que está surgiendo entre Lester y Patricia en la villa de los chicos. Y no, a Marta no le ha hecho ni pizca de gracia.

Marta no sabe si Lester podría estar sintiendo algo por Patricia, pero lo que sí considera es que su novio “está calentorro y como no se puede comer el colín, no se puede quitar la calentura”. Admite que no lo reconoce en las imágenes y cree que cuando vea lo que ella ha hecho, “va a correr como coyote”. Eso sí, añade que cada vez que ve imágenes, siente menos hacia él.