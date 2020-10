Marta y Dani se lían en la piscina y acaban durmiendo juntos: "Once años de fidelidad a la porquería"

Para Marta lo que estaba sucediendo era chocante. Le explicó al soltero que nunca había sido infiel a Lester en sus once años de relación. " Ya no hay retorno para mi relación . Once años de fidelidad a la porquería . Lester se va a pensar que esto lo he hecho en otras ocasiones y no es así", explicó.

Mientras en Villa Montaña, Lester quiso volver a dormir con Patricia pero esta vez se llevó el rechazo por parte de la soltera. Algo que no le sentó nada bien: "Me he llevado una cobra. No me la creo porque para que se ría de mí, me río yo", dijo después visiblemente molesto.