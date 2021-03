Patricia y Lester han perdido a sus dos bebés: "Estamos en tratamiento psicológico"

Lester y Patricia esperaban gemelos

Patricia: "Me duele que la gente haya pensado que me he podido inventar una cosa así"

Malas noticias para Patricia y Lester. La pareja, que anunció su embarazo hace poco más de un mes, ha reaparecido en sus redes sociales para anunciar una triste noticia: han perdido a los dos bebés que esperaban.

Tras su última aparición en 'Mujeres y Hombres', donde prefirieron no hablar de su embarazo, eran muchos los rumores que planeaban sobre el embarazo de la pareja.

"Nos enteramos de que yo estaba embarazada en nuestro viaje a México, al principio lo afrontamos con mucho miedo pero finalmente decidimos seguir adelante con ello y muy contentos, pero en una ecografía de control, fui a hacérmela ilusionada, y vi que las cosas no iban bien. Eran dos bebés y no les latía el corazón", han contado.

Además, ha criticado a quienes no la creen: "Realmente me duele que la gente haya pensado que me he podido inventar una cosa así y no me he sentido bien para contarlo hasta ahora. Estoy haciendo terapia para poder gestionar todas estas emociones".

Patricia ofrece pruebas y quien no la crea

Además, Patri ha compartido en su stories un texto agradeciendo todos los mensajes de apoyo y además manda un mensaje a sus haters y a los que dudan de sus palabras: "Para esas personas crueles, retorcidas y sin escrúpulos que se atreven a decir que mi embarazo ha sido falso, puedo enseñar cualquier tipo de informe, desde el del ginecólogo hasta el del psicólogo".

