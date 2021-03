El tenso enfrentamiento entre Lola y Carla: "En la cama no soy una señora, pero aquí sí"

Carla es la soltera favorita de Diego

Diego y Carla cayeron en la tentación al comienzo del reality

Carla ha aparecido por sorpresa en la hoguera

Lola se ha llevado una desagradable sorpresa al llegar a la hoguera. En vez de ver las imágenes de sus novios, las participantes han disfrutado de un cara a cara con las solteras favoritas de sus novios.

"Estoy un poco nerviosa, yo sí que tengo vergüenza, Lola no ha tenido ninguna por todo lo que ha hecho, yo sí que estoy nerviosa y ella sé que no", ha dicho Carla nada más llegar al encuentro frente al fuego. "En ningún momento te he puesto de nada, creo que no tienes ningún derecho a venir tan a saco. Nadie puede juzgarme así que vamos a empezar flojito porque yo de ti no he dicho nada en ningún momento", se ha defendido ella.

"Te vas a tener que aguantar si quiero darte mi opinión, porque lo estoy viviendo cada día", ha comentado la influencer. "Yo aguanto todo lo que me viene de cara, porque soy una señora. Si, una señora, que no lo sea en la cama es otra cosa, pero aquí, sí", ha brotado la leonesa.

"Me avergüenza su comportamiento. Realmente empezó conociendo a Simone y en menos de 24 horas estaba haciendo la mitad del Kama Sutra con otro chico. Yo con Diego he sido súper poco a poco, ha sido hasta romántico siempre", ha explicado la tentación. "Que feo que una mujer juzgue a otra, yo he hecho lo que me hadado la gana. No estoy orgullosa de cómo lo he hecho, pero sí de lo que he acabado sintiendo. No hace falta que vengas tú a decirme nada", ha asegurado la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Después de este agrio enfrentamiento, Lola ha hecho sus tres preguntas a Carla. "Quiero saber si crees que si Diego no hubiese visto lo que ha visto de mí se hubiese acercado a ti y estaría como está contigo". "No, él no quería faltarte al respeto si tú no lo hacías, cuando vio que lo habías hecho no con uno, sino con dos, lo hizo", ha dicho la catalana.

"¿Crees que vas a tener algo serio con Diego?", ha querido saber. "Sí", ha respondido muy segura Carla. "¿Te irías a vivir a León o Cantabria por Diego?", ha sido la tercera pregunta. Ante la respuesta negativa de la soltera, Lola le ha dejado claro que el cantante tampoco se mudará a Barcelona porque "le gusta la tranquilidad".

