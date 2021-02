Lola y Carlos dan la cara en la villa pero mienten sobre lo que pasó entre ellos: "Hubo un mamoneo y nada más"

"Va a haber explicaciones que no hay por qué darlas pero no quiero ni comentarios ni nada. Aquí se acaba el tema ya. Ayer Carlos durmió con nosotras. Es verdad que hubo un poco de mamoneo y nada más . Es una historia que se ha liado porque uno dice por aquí y otro dice por allá. La perjudicaba acabo siendo yo porque soy la que tengo pareja y a la que tengo que dar explicaciones", dijo Lola muy seria.

Previamente Lola había intentado ocultar lo que había sucedido con el soltero, solo que él ya había dado algunos detalles. Finalmente la participante confesaba que sus explicaciones no eran verdad. Pero lo hacía a solas. "No he admitido la verdad de lo que pasó con Carlos bajo las sábanas. Soy una persona que me cuesta afrontar las cosas. Me da mucha vergüenza admitir que hecho algo sexual. Pero todo el mundo cuchicheaba, me quería meter debajo de la tierra", reconocía.