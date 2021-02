Lola cayó en la tentación con Carlos

Diego ha pedido una hoguera de confrontación

Lucía está dolida porque Lola no le haya contado la verdad

Tras la noche de pasión con Carlos, Lola se arrepiente de lo sucedido. "No paro de tomar malas decisiones aquí. Siento que me he perdido, que no sé qué narices estoy haciendo con mi vida. No sé porque me no controlo y hago lo primero que se me pasa por la cabeza. Hice cosas con Carlos de las que no estoy orgullosa, quiero que me trague la tierra, me voy a morir de vergüenza. Carlos es como un amigo que me atrae. Me arrepiento por hacerlo aquí, de la manera que lo hice, por Lucía, por Diego", confesaba la participante entre lágrimas a Sandra Barneda.

"Yo lo único que le puedo recriminar es que yo le intenté hacer señas por debajo de la sábana para que me dijera algo porque no me quería girar y yo quería que ella me hubiese dicho: ‘vete’. No me lo tiene porque contar pero si lo pregunto al menos que me diga la verdad", explicaba dolida Lucía.