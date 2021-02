Lola se sincera con Diego en la hoguera de confrontación: "He hecho cosas peores que lo de Simone"

Diego pidió la hoguera de confrontación sin saber lo que había pasado entre Carlos y Lola

Las últimas imágenes que vio Diego eran de Lola muy arrepentida

El reencuentro entre la pareja ha sido de lo más romántico

Tras ver a una Lola totalmente destrozada en las imágenes de la tercera hoguera, Diego ha decidido pedir una hoguera de confrontación. "Yo no la puedo ver así y no quiero seguir viendo imágenes de Lola porque me duele mucho. Lo que quiero hacer es ir al grano y si se puede hablar con ella", le ha dicho el cántabro a Sandra Barneda sin ver los siguientes vídeos que el programa tenía preparados para él. En las siguientes escenas, Lola aparecía 'jugando' con Carlos bajo las sábanas'.

La presentadora ha visitado Villa Montaña y ha comunicado a Lola la petición de su novio. "Ahora me siento hipócrita si digo que me perdone. Siempre va a tener eso en su cabeza y no va a haber otra opción. No sé qué querrá decirme, si querrá arreglarlo, perdonarme… Creo que estará muy dolido y muy confundido. No sé si ir, si no ir, si enfrentarme a la realidad si huir. Si voy me puedo enfrentar a un Diego vengativo, si no voy parece que no sé afrontar los problemas", explicaba entre lágrimas.

Romántico reencuentro

Nada más ver a Lola, Diego se ha levantado y le ha dado un cálido abrazo. "¿Estás bien? Te quiero", le ha asegurado el extronista. "Esto va a ser difícil, lo siento por lo de las imágenes y eso", ha dicho ella muy nerviosa. "Ya lo hemos visto, todas las imágenes. ¿Me quieres? Yo también te quiero", ha tranquilizado Diego a su novia. Además, el cantante le ha dado a Lola uno de esos besos tan especiales para ellos: en la nariz.

Diego descubre que Lola ha caído en la tentación

La pareja se ha sentado frente al fuego y aunque parecía que la tensión había disminuido, lo peor todavía estaba por llegar. "No me lo esperaba...", ha comenzado diciendo Lola. "Ni yo, imagínate cunado vi la primera hoguera, no entendía nada la verdad, se me hace rato hasta mirarte, pero tú a mí igual, es una sensación extraña. Pero bueno, vamos a ver qué pasa...", ha comentado él

Sandra a preguntado a Lola cómo se sentía. "Estoy como un flan, es muy raro y muy duro. Al ver a Diego he sentido que le quiero, me ha sorprendido que me ha abrazado y me ha cuidado muy bien en ese momento. Pensé que no me iba a mirar porque sé que es muy orgulloso y pensé que le iba a poder más el orgullo que yo", ha acertado ella a decir entre sollozos. "Yo la quiero de verdad, si me sale abrazarla después de cosas que he visto es porque la quiero", ha dejado muy claro Diego.

En ese momento, Lola se ha abierto con su novio y le ha confesado sus temores: "A mí también me duele pensar que se puede acabar la relación y he pensado muchísimo en Horus, no sé qué me ha pasado...".

Pensé que habías visto las imágenes

"¿Por qué has pedido la hoguera de confrontación?", le ha preguntado la presentadora a Diego. "He pedido la hoguera porque las últimas imágenes que vi de ti eran arrepentida y eso creas que no me tocó el corazón, quiero que estés tranquila y por primera ver quizás en mi vida, admitir también mis errores y cosas que he hecho mal yo", ha explicado tranquilo el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

De esta forma, Lola se ha dado cuenta de que Diego no era conocedor de su noche de pasión con Carlos. "He hecho cosas peores, pensé que lo habías visto", ha balbuceado. "¿Cómo peores? ¿Un beso?", ha preguntado él con la cara totalmente desencajada. Lola ha negado con la cabeza.

Así ha contado Lola a sus compañeros lo que pasó con Carlos

Tras la noche de pasión de Carlos y Lola, el resto de habitantes de la villa comenzaron a cuchichear al respecto. Cansada de escuchar comentarios, la novia de Diego ha reunido a sus compañeros para hablar de lo sucedido.

"Va a haber explicaciones que no hay por qué darlas pero no quiero ni comentarios ni nada. Aquí se acaba el tema ya. Ayer Carlos durmió con nosotras. Es verdad que hubo un poco de mamoneo y nada más. Es una historia que se ha liado porque uno dice por aquí y otro dice por allá. La perjudicaba acabo siendo yo porque soy la que tengo pareja y a la que tengo que dar explicaciones", explicaba muy seria.

Lucía, muy enfadada con Lola por ocultarle la verdad de su noche con Carlos