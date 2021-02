Lola le cuenta a Marina cuáles son los piropos que le encanta que Simone, el soltero italiano, le diga

Diego está indignado desde que en su primera hoguera en 'La isla de las tentaciones 3' vio cómo Lola, su pareja desde hace tres años, parece haber encontrado la tentación en Simone, el soltero italiano de Villa Montaña. La participante siempre había asegurado que había ido con Diego al reality para volver a tener confianza en él después de que se besase con dos chicas en uno de sus videoclips. Pero la tortilla se ha dado la vuelta.

Lol es la primera en no creerse lo que está sucediendo. Ella no esperaba tener química con ningún soltero, por lo que estaba convencida de que no sería ella la que cayese en la tentación. Sin embargo, cada vez le cuesta más resistirse. Lola ha conocido a Simone, un italiano que la cuida como ella misma dice que Diego no hace y por el que siente una fuerte atracción.

Además, Lola ha hecho multitud de confesiones sobre su relación que a Diego le dolieron. Por eso, estalló en la hoguera asegurando que habría un ante y un después en su reality. "Es una chavala que llora por nada. Está diciendo una mentira, yo estoy fuera de mi casa todo el año por cuestiones de trabajo y obviamente cuando me dan el mes de agosto voy a ver una familia. Yo también le propongo otros planes que ella no quiere hacer", se quejó sobre la falta de atención que reclamaba Lola.

Diego arremete contra Lola

El enfado de Diego no terminó ahí. Cuando llegó a Villa Playa se sinceró sobre lo mal que le parecía que su novia se hubiese quejado de la relación, así que él hizo lo mismo. "Mi novia se quejaba de que no hacíamos planes. Pero yo le decía de salir con las bicis o con el perro y ella nada, se quedaba en el sofá. A mí me gustaría estar con una chica que le encanta el deporte", decía en primer lugar.

"Ella me decía que quería tener un hijo ya. Antes de entrar. Menos mal que no. Ella no tiene un duro y si llegamos a tener el hijo y nos separamos hubiera tenido que pagar todo yo. Si rompemos el perro está a mi nombre y no lo va a ver más", sentenciaba, además, sobre el perro que comparten y por el que Lola ya ha llorado ante el temor de perderlo.

