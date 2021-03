No obstante, Lola revelaba que no ha podido ver los programas porque no quería revivir los malos ratos que también vivió. "Lo he pasado muy mal. Ahora me veo y siento, en los momentos de perdición, cómo me compadezco y cómo me echaba yo toda la culpa. Es verdad que lo hice mal pero me martiricé", explicaba. Algo que Lola piensa no volver a repetir nunca.