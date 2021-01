Lola encuentra una inesperada aliada en Sofía Suescun: "Te entiendo tanto"

Sin embargo, y aunque cada vez se le hace más difícil resistirse ante los encantos del soltero , a Lola le da mucho miedo dejarse llevar. Ella sabe que hay algo en su relación con el extronista que no funciona, pero teme que si la pareja toma caminos separados, él le prohíba ver a su perrito Horus .

"Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con el por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre pero el perro tía... si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo... se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro...él solo es el", contaba deshecha en lágrimas. "Es humano, nunca tendré un perro como él".