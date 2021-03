" Yo sé que le he hecho mucho, mucho daño . Es la primera vez que yo hago algo así. Me considero incluso mala persona. Teníamos una vida muy bonita. Estábamos creando un futuro , pero siento que si solo tengo eso, el tener una casa y una pareja, nunca voy a saber si es lo que quiero de verdad porque no he probado otras cosas ", comenzó a decir Lola tras ver las imágenes de Diego con Carla en la cuarta hoguera.

"Es verdad lo que dice de que me puedo dejar llevar por la emoción... por eso quiero conocerme a mí misma. He hecho todo esto porque no me conocía. No sabía lo que quería. Yo quiero aprender a estar sola. Tengo 24 años y solo he estado sola en mi vida 3 meses. He estado en pareja toda la vida. En tres meses no me puedo conocer", afirmaba la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.