Lola está muy dolida con Diego por los comentarios que hizo sobre ella acerca de que no tiene dinero

Diego ha besado a Carla, una de las solteras, tras ver las imágenes de Lola tonteando con Simone

Lola después de su arrebato tuvo tocamientos bajo las sábanas con Carlos, otro de los solteros

Diego y Lola habían ido a 'La isla de las tentaciones 3' con la intención de resolver sus problemas de confianza. Él se había besado con dos chicas en uno de sus videoclips y desde entonces Lola había puesto un punto y aparte en su relación. Sin embargo, el paraíso le presentó a Lola una situación que no esperaba: encontrarse con Simone, un soltero italiano, sintiéndose fuertemente atraída hacia él.

Eso dio alas para que Diego también se dejase llevar con otras solteras al ver a su novia cada vez más cerca del soltero. En su enfado, también hizo una serie de comentarios que después Lola visionó en la segunda hoguera y ante los que brotó. Diego había afirmado que "menos mal" que no habían sido padres porque si no hubiera tenido que ser él quien se encargase de los gastos porque "Lola no tiene un duro".

"Soy una mujer muy trabajadora. Creo que él no me ha tenido que pagar un duro jamás. Soy una mujer independiente en ese sentido. Siempre me he pagado todo yo. Eso me ha parecido muy bajuno. Está actuando por venganza, por dejarme mal", respondía Lola en la hoguera.

A la misma venganza hacía referencia Lola cuando le preguntaban por qué creía que Diego se ha besado con Carla. Piensa la participante que su pareja ha actuado así para hacerle daño.

Después de la segunda hoguera, hemos sabido en exclusiva cómo se sentía Lola. "Triste y decepcionada por comentarios que no viene a cuento. Un poco liberada pero mal en general", comentaba.

Diego se besa con dos solteras... pero luego se arrepiente viendo a Lola

Con el estallido de Lola comenzaba el quinto capítulo de 'La isla de las tentaciones 3' donde Diego terminó sin saber qué hacer. Después de haber visto a Lola en la hoguera, se había decidido por dejarse llevar. Incluso una de las fiestas de Villa Playa fue el escenario para que Jennifer, otra de las solteras que le gustan, se lanzase a besarle.

Pero tras saber que las chicas habían dado el collar del veto a Carla, claramente lo interpretó como un mensaje de que Lola quería solucionar las cosas. Mientras permanecía en la duda, Sandra Barneda les dio a los chicos la oportunidad de que uno de ellos viese a su novia durante diez minutos en directo. Escogieron a Diego para que por fin se decidiese.

Diego vio las lágrimas de Lola y entonces se arrepintió. Abrió la puerta a la reconciliación confesando que en ocasiones había sido injusto con su novia.

"Ella me ha visto a mí haciendo algo mal y como que está pensando en arreglarlo y yo pues toda mi vida he actuado con todo el mundo de otra forma. En plan, cuando alguien me hace algo mal pues yo al final… pierdes familia, pierdes amigos, con mi exnovia también me porté igual, la perdí por eso", reveló el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Lola 'rompe' con Simone y hace 'manitas' con Carlos