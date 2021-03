Lola pide comprensión tras su paso por 'LIDLT': "La mayoría no lo ha entendido, pero pronto podré explicarme"

Lola y Diego finalizaron su relación en 'La Isla de las Tentaciones'

Lola: "Me ha costado mucho entenderlo a mí"

"Después de muchos sentimientos encontrados y de no entender ni ella misma lo que le había pasado, parece que Lola ha conseguido estar en paz consigo misma: "Pues aquí acabó una experiencia que sin duda me cambió la vida por completo. Sé que muchos de vosotros, la mayoría, no ha entendido que me ha pasado en esa isla. La verdad es que me ha costado mucho entenderlo a mí, y pronto podré explicarme y espero que lo entendáis, aunque sea un poquito", comenzaba Lola.