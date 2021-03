La declaración pública de amor de Lara a Hugo: "Te diría que sí mil veces. Os confirmo que el amor existe"

Hugo le ha pedido a Llara que se case con él

Como era de esperar, Lara aceptaba . "No me lo imaginaba, pensaba que si algún día me lo pediría sería en mi cumpleaños", ha asegurado la de Pontevedra.

"No puedo sentirme más orgullosa de tenerte a mi lado, eres la mejor persona de este mundo"

Ahora, ella ha escrito una bonita carta en sus redes sociales, con declaración de amor incluida: "Gracias por todo, porque a pesar de todos los fallos anteriores me has demostrado que eso es pasado, has hecho que haya vuelto a confiar en ti, que hayamos vuelto a ser uno. No puedo sentirme más orgullosa de tenerte a mi lado, eres la mejor persona de este mundo, me siento feliz de poder compartir la vida contigo, no hay mejor acompañante. A partir de ahora y de este momento, únicamente nos quedarán cosas buenas por vivir... No veo una vida sin ti. Te amo con locura.

Diría "SÍ" una y mil veces más. Todo esfuerzo tiene su recompensa... y sí, os confirmo que el amor existe".