Diego y Lola abandonan solos 'La isla de las tentaciones': "He descubierto que no estaba enamorada"

Diego y Lola han visto las imágenes de su paso por el reality

Lola se ha dado cuenta de que no quiere una vida junto a Diego

Diego quiere conocer a Carla, pero necesita un tiempo para pensar en él mismo

Lola ha llegado muy nerviosa a la hoguera final y Diego no ha querido saludarla: “Después de ver las imágenes que he visto de ella no me sale darle dos besos ni abrazarle, creo que me debe explicaciones”, ha dicho el cántabro nada más cruzar el camino de las antorchas.

"Cuando vine a la hoguera venía hecha un lío. Me encantó verte de esa forma, me invadió la emoción, los recuerdos, y de verdad yo creía que estaba más enamorada de ti al ver eso. Volví a la villa y volvió la Lola que quiere vivir sus 24 años. Me has hecho muy, muy, muy, muy feliz pero por una vez he pensado en mí, que sabes que casi nunca lo hago. Tú también buscabas a Carla, así que igual tampoco querías estar conmigo. En ese momento pensaba en disfrutar, tampoco he matado a nadie", ha explicado Lola rompiendo a llorar.

A continuación, la pareja ha visto las imágenes de sus respectivas caídas en la tentación. "He sentido vergüenza ajena al ver eso. Si me hubiera pasado lo que a ella le ha pasado en la isla de las tentaciones, no hubiera dejado de pensar en mi pareja. He dormido con Carla y no he hecho eso", ha comentado Diego.

"Siento que toda mi vida he estado en pareja, me convertí en una señora de 50 años con 24, no es que no fuera feliz, pero he descubierto que si a mí esto me pasa después de haber vivido más o con más edad yo encantada, pero necesito vivir mucho más antes de meterme en una relación tan cerrada", ha dicho desmoronándose.

Diego: "Si has hecho lo que has sentido, me parece correcto"

Sandra, ha anunciado a la pareja que era el momento de mirarse y decirse todo lo que sentían el uno por el otro.

"Si has hecho lo que has sentido me parece correcto, te pido perdón si alguna vez no te has sentido querida por mí, son cosas mías que reconozco que hago mal, no te voy a negar que siento dolor y traición por lo que ha pasado, pero te deseo de corazón que te dejes llevar y vivas lo que quieras vivir de la vida, porque quitando lo que ha pasado aquí, vales oro", ha dicho emocionado el abogado.

"Me he dado cuenta de que no estaba enamorada de ti porque una persona enamorada no hace estas cosas. Lo siento por hacerte daño, lo siento por haberlo hecho aquí, pero si no hubiera venido aquí no hubiera descubierto que esto no es lo que quería en mi vida y a lo mejor me hubiera plantado con un hijo, que me hubiera hecho muy feliz, pero a la hora de la verdad me hubieran faltado muchísimas cosas en mi vida. He dado muchos bandazos hasta descubrir que lo que quiero es esto. Ha sido porque pensaba en muchas cosas pero si quiero hacer algo que me hace feliz no tengo que pensar más que en mí", ha confesado la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Lola suplica a Diego poder ver a Horus: "Por favor, no me lo quites"

Lola ha pedido Diego que por favor, no le prive de ver a su perro Horus. Diego no ha dudado, y a pesar de estar muy dolido, ha asegurado que le dejará estar con su mascota. "Lo hago más por él, porque no quiero que esté mal sin verla", a admitido.

La presentadora ha hecho a la pareja la gran pregunta. ¿Cómo quieren volver a España? ¿Juntos, solteros o de la mano de un nuevo amor?

Diego quiere volver a España solo: "Cuando pasan estas cosas necesito mucho tiempo para pensar en todo. Quiero pensar en mí mismo y cuando tenga mi próxima pareja ser totalmente destino, mas cariñoso que cuando mi novia me muestre amor, mostrarle el doble, quiero conocer a Carla fuera de aquí, pero creo que tengo que cambiar cosas de mi actitud", ha decidido.

Antes de que abandonara la hoguera, Lola le ha pedido un abrazo y él no ha dudado en dárselo. Lola se ha roto y entre sollozos le ha pedido que le perdone.